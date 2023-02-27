"Спартак" вновь победил "Локомотив" и вышел в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

"Спартак" оказался сильнее "Локомотива" и во втором матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Открытие-арена" и завершилась со счётом 4:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились: Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес. У железнодорожников дублем отличился Антон Миранчук. Стоит отметить, что в дополнительное время игрок "Спартака" Квинси Промес дважды не реализовал пенальти, однако с третьей попытки ему это удалось.

В другой встрече дня "Урал" обыграл "Ростов" (2:1) и пробился в полуфинал "Пути РПЛ".