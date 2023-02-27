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27 февраля, 19:09

"Спартак" вновь победил "Локомотив" и вышел в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России

<p>Михаил Игнатов забивает гол. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/1630261102964621312/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Михаил Игнатов забивает гол. Обложка © Twitter / ФК "Спартак-Москва"

"Спартак" оказался сильнее "Локомотива" и во втором матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Открытие-арена" и завершилась со счётом 4:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились: Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес. У железнодорожников дублем отличился Антон Миранчук. Стоит отметить, что в дополнительное время игрок "Спартака" Квинси Промес дважды не реализовал пенальти, однако с третьей попытки ему это удалось.

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В другой встрече дня "Урал" обыграл "Ростов" (2:1) и пробился в полуфинал "Пути РПЛ".

Напомним, в первом матче "Спартак" тоже обыграл "Локомотив" со счётом 1:0. Красно-белые вышли в полуфинал "Пути РПЛ", железнодорожники продолжают борьбу в "Пути регионов".

Артур Лапсаков
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