"Спартак" вновь победил "Локомотив" и вышел в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России
Михаил Игнатов забивает гол. Обложка © Twitter / ФК "Спартак-Москва"
"Спартак" оказался сильнее "Локомотива" и во втором матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Открытие-арена" и завершилась со счётом 4:2.
Забитыми мячами в составе победителей отметились: Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра и Квинси Промес. У железнодорожников дублем отличился Антон Миранчук. Стоит отметить, что в дополнительное время игрок "Спартака" Квинси Промес дважды не реализовал пенальти, однако с третьей попытки ему это удалось.
В другой встрече дня "Урал" обыграл "Ростов" (2:1) и пробился в полуфинал "Пути РПЛ".
Напомним, в первом матче "Спартак" тоже обыграл "Локомотив" со счётом 1:0. Красно-белые вышли в полуфинал "Пути РПЛ", железнодорожники продолжают борьбу в "Пути регионов".