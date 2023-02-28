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28 февраля, 11:44

КДК РФС оценит матерные кричалки болельщиков в матче "Спартака" и "Локомотива"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц поделился списком вопросов, которые будут рассмотрены на заседании Комитета по матчам FONBET Кубка России. В частности, будет дана оценка поведению болельщиков.

"Рассмотрим дисциплинарное нарушение футболиста Садулаева в матче "Уфа" – "Ахмат". Игрок и представитель клуба приглашены на заседание. По остальным матчам рассмотрим скандирование ненормативной лексики и нарушение дисциплинарного регламента", — уточнил Григорьянц в беседе со "Спорт-Экспресс".

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Ранее Лайф писал, что "Спартак" оказался сильнее "Локомотива" и во втором матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Открытие-арена" и завершилась со счётом 4:2.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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