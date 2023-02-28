КДК РФС оценит матерные кричалки болельщиков в матче "Спартака" и "Локомотива"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц поделился списком вопросов, которые будут рассмотрены на заседании Комитета по матчам FONBET Кубка России. В частности, будет дана оценка поведению болельщиков.
"Рассмотрим дисциплинарное нарушение футболиста Садулаева в матче "Уфа" – "Ахмат". Игрок и представитель клуба приглашены на заседание. По остальным матчам рассмотрим скандирование ненормативной лексики и нарушение дисциплинарного регламента", — уточнил Григорьянц в беседе со "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф писал, что "Спартак" оказался сильнее "Локомотива" и во втором матче 1/4 финала "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Открытие-арена" и завершилась со счётом 4:2.
ТАСС / Антон Новодережкин