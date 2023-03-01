Стали известны все участники полуфинала Кубка России по футболу
Определились все участники полуфинала "Пути Российской премьер-лиги" и второго этапа четвертьфинала "Пути регионов" в Кубке России по футболу.
В полуфинале "Пути" встретятся московские ЦСКА, "Спартак", "Урал" из Екатеринбурга и "Крылья Советов" из Самары. Во второй этап 1/4 финала выйдут петербургский "Зенит", "Нижний Новгород", "Акрон" из Тольятти, "Ахмат" из Грозного, столичные "Локомотив" и "Динамо", а также "Ростов" и "Краснодар". Позже, после жеребьёвки, будут названы пары следующей стадии плей-офф Кубка России.
Ранее Лайф писал, что "Краснодар" победил ЦСКА, но не смог выйти в полуфинал "Пути РПЛ" Кубка России. Единственный мяч на 50-й минуте забил Эдуард Сперцян.