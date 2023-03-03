"Тебе насрать на семью": Сестра Промеса раскритиковала брата, не явившегося на суд по делу о поножовщине

В нидерландском суде состоялось заседание по делу, фигурантом которого является форвард московского ФК "Спартак" Квинси Промес. Игрок обвиняется в нападении на двоюродного брата Исаи с ножом. При этом сам футболист не пришёл на слушание, из-за чего двоюродная сестра Шанис резко обратилась к воспитаннику амстердамского "Аякса", обвинив его в безразличии к семье.

"Тебе насрать на семью. Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Исаи теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки. Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России", — подчеркнула она.

По данным AD, на слушании присутствовали только представители Исаи. Его адвокат отметил, что у клиента посттравматический стресс.