"Тебе насрать на семью": Сестра Промеса раскритиковала брата, не явившегося на суд по делу о поножовщине
Сестра футболиста "Спартака" Промеса обвинила игрока в безразличии к семье
В нидерландском суде состоялось заседание по делу, фигурантом которого является форвард московского ФК "Спартак" Квинси Промес. Игрок обвиняется в нападении на двоюродного брата Исаи с ножом. При этом сам футболист не пришёл на слушание, из-за чего двоюродная сестра Шанис резко обратилась к воспитаннику амстердамского "Аякса", обвинив его в безразличии к семье.
"Тебе насрать на семью. Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Исаи теперь не может нормально ходить и бегать, он даже не может завязать себе шнурки. Квинси, это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России", — подчеркнула она.
По данным AD, на слушании присутствовали только представители Исаи. Его адвокат отметил, что у клиента посттравматический стресс.
Лайф напоминает, что инцидент произошёл в 2020 году. Государственная прокуратура Нидерландов предъявила Промесу официальное обвинение в покушении на убийство и нападении на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах. Суд обязал футболиста выплатить компенсацию за нападение.
ТАСС / Сергей Савостьянов