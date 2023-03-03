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3 марта, 12:14

Адвокат объяснил, как футболист "Спартака" Промес может получить гражданство России

Адвокат Добровинский: Футболисту Промесу надо подать апелляцию для получения паспорта РФ

Нидерландскому полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу следует подать апелляцию с подтверждением, что он не выезжал из страны более пяти лет, чтобы получить российское гражданство, в котором ему отказало Минспорта. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Он пошёл лёгким путём, а Минспорта не хочет связываться с этим. Промес может обратиться в апелляционную службу", — сказал он.

Как объяснил адвокат, если у Промеса имеются доказательства, что он прожил в России более пяти лет, то его дело будет рассматриваться в обычном порядке. Добровинский заверил, что футболист может спокойно подавать апелляцию, ничего не опасаясь, "у него большие шансы на получение" российского паспорта.

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Напомним, сегодня, 3 марта, Минспорта РФ отказало футболисту "Спартака" Промесу в приобретении российского гражданства. Красно-белые направили в ведомство письмо с просьбой оказать содействие в получении спортсменом паспорта.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Светлана Оперук
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