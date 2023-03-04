Федун считает, что арбитр Мешков "убил интригу" своим решением по голу Соболева
Главный арбитр матча "Спартак" – "Урал" 18-го тура РПЛ Виталий Мешков "убил интригу" своим решением по голу нападающего красно-белых Александра Соболева. Об этом заявил бывший владелец клуба Леонид Федун.
"Увы, я не судейская комиссия. Но Мешков испортил себе юбилей и фактически убил интригу в чемпионате. Но есть возможность отыграться в кубке. Впереди два матча", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Соболев отличился на 86-й минуте матча, но Мешков не засчитал этот мяч. На данный момент "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице с 37 очками, отставая от "Зенита" на пять очков.
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Напомним, эта игра закончилась ничьей. У "Спартака" дважды отличился Руслан Литвинов (45+4, 75-я минута). У "Урала" — Рай Влут (30-я минута, с пенальти) и Эрик Бикфалви (64-я).
ТАСС / Антон Новодережкин