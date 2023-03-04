"Такие ситуации случаются": В РФС отреагировали на отменённый гол "Спартака"
Глава судейского комитета РФС Каманцев оценил отменённый гол "Спартака" в ворота "Урала"
Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался после отменённого гола форварда "Спартака" Александра Соболева в ворота "Урала" в матче РПЛ.
"Такие ситуации случаются. Она не первая. К сожалению, такое произошло. Если ошибка будет признана моими коллегами, конечно, это повлияет на назначение", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".
При этом Каманцев призвал дождаться окончательного решения по данному эпизоду.
Ранее Лайф писал, что московский футбольный клуб "Спартак" бесплатно пустит на матчи Кубка России некоторых болельщиков. Речь идёт о владельцах сезонных абонементов, для которых вход на оставшиеся матчи будет свободным.
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