"Такие ситуации случаются": В РФС отреагировали на отменённый гол "Спартака"

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался после отменённого гола форварда "Спартака" Александра Соболева в ворота "Урала" в матче РПЛ.

"Такие ситуации случаются. Она не первая. К сожалению, такое произошло. Если ошибка будет признана моими коллегами, конечно, это повлияет на назначение", — приводит его слова издание "Спорт-Экспресс".

При этом Каманцев призвал дождаться окончательного решения по данному эпизоду.