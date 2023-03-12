Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 16:42

ЦСКА всухую обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Футболисты московского ЦСКА одержали внушительную победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 4:0.

Ворота противника поразили Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26-я) Фёдор Чалов (42-я) и Виллиан Роша (75-я). Теперь череда неудач прошлых матчей у ЦСКА завершилась. Сейчас команда закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. "Крылья Советов" занимают 11-е место с 20 очками.

Президент РПЛ назвал грустной посещаемость футбольных матчей

Президент РПЛ назвал грустной посещаемость футбольных матчей

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" разгромил "Пари Нижний Новгород" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на "Газпром-арене" и закончилась со счётом 3:0. У сине-голубых отличились Малком (12-я и 47-я минуты) и Александр Ерохин (83-я).

Обложка ©

VK / ПФК ЦСКА Москва

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • цска
  • ФК Крылья Советов
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров