ЦСКА всухую обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу

Футболисты московского ЦСКА одержали внушительную победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 4:0.

Ворота противника поразили Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26-я) Фёдор Чалов (42-я) и Виллиан Роша (75-я). Теперь череда неудач прошлых матчей у ЦСКА завершилась. Сейчас команда закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. "Крылья Советов" занимают 11-е место с 20 очками.