ЦСКА всухую обыграл "Крылья Советов" в чемпионате России по футболу
Футболисты московского ЦСКА одержали внушительную победу над самарскими "Крыльями Советов" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 4:0.
Ворота противника поразили Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26-я) Фёдор Чалов (42-я) и Виллиан Роша (75-я). Теперь череда неудач прошлых матчей у ЦСКА завершилась. Сейчас команда закрепилась на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка. "Крылья Советов" занимают 11-е место с 20 очками.
Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" разгромил "Пари Нижний Новгород" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на "Газпром-арене" и закончилась со счётом 3:0. У сине-голубых отличились Малком (12-я и 47-я минуты) и Александр Ерохин (83-я).