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4 марта, 15:50

"Зенит" разгромил "Пари НН" со счётом 3:0

"Зенит" обыграл "Пари Нижний Новгород" в матче ЧМ России по футболу

<p>Малком после гола в ворота "Пари Нижний Новгород". Фото © <a href="https://fc-zenit.ru/photo/53370/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a> / Вячеслав Евдокимов</p>

Малком после гола в ворота "Пари Нижний Новгород". Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Петербургский "Зенит" разгромил "Пари Нижний Новгород" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на "Газпром-арене" и закончилась со счётом 3:0. У сине-голубых отличились Малком (12-я и 47-я минуты) и Александр Ерохин (83-я).

В составе петербургской команды свою первую игру провёл защитник Роберт Ренан, перешедший из бразильского "Коринтианса" в обмен на нападающего Юри Алберто. На данный момент "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков. "Пари НН" расположился на 12-м месте с 19 очками.

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Матвей Константинов
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