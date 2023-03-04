"Зенит" разгромил "Пари НН" со счётом 3:0

Петербургский "Зенит" разгромил "Пари Нижний Новгород" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Игра прошла на "Газпром-арене" и закончилась со счётом 3:0. У сине-голубых отличились Малком (12-я и 47-я минуты) и Александр Ерохин (83-я).

В составе петербургской команды свою первую игру провёл защитник Роберт Ренан, перешедший из бразильского "Коринтианса" в обмен на нападающего Юри Алберто. На данный момент "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков. "Пари НН" расположился на 12-м месте с 19 очками.