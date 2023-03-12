Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 21:09

Президент РПЛ назвал грустной посещаемость футбольных матчей

Президент РПЛ Алаев назвал грустной посещаемость матчей чемпионата России по футболу

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил посещаемость матчей чемпионата страны по футболу после полного введения Fan ID. В частности, его попросили прокомментировать тот факт, что на матче между "Торпедо" и "Уралом" на трибунах стадиона "Арена Химки" было всего 207 болельщиков.

"Это грустно. Что ещё сказать? Что с этим делать? Нужно делать так, чтобы было удобно. Значит, люди пока не понимают", — приводит слова Алаева "Спорт-Экспресс".

"Спартак" благодаря Мартинсу вырвал победу в матче с Факелом"

"Спартак" благодаря Мартинсу вырвал победу в матче с Факелом"

Говоря о возможной отмене Fan ID, глава РПЛ отметил, что ему об этом ничего не известно. По его словам, он не занимается законодательством.

"Пока вопрос отмены не стоял", — заключил Алаев.

Футболист "Спартака" Промес: Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без

Футболист "Спартака" Промес: Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без

Ранее Лайф писал, что футбольный клуб "Краснодар" дома обыграл московское "Динамо" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1. У победителей дубль оформил Кади Боржис, ещё один мяч на счету Никиты Кривцова. Единственный гол у проигравших забил Константин Тюкавин.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын
  • Новости
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров