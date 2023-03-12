Президент РПЛ назвал грустной посещаемость футбольных матчей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил посещаемость матчей чемпионата страны по футболу после полного введения Fan ID. В частности, его попросили прокомментировать тот факт, что на матче между "Торпедо" и "Уралом" на трибунах стадиона "Арена Химки" было всего 207 болельщиков.

"Это грустно. Что ещё сказать? Что с этим делать? Нужно делать так, чтобы было удобно. Значит, люди пока не понимают", — приводит слова Алаева "Спорт-Экспресс".

Говоря о возможной отмене Fan ID, глава РПЛ отметил, что ему об этом ничего не известно. По его словам, он не занимается законодательством.

"Пока вопрос отмены не стоял", — заключил Алаев.