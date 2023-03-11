"Спартак" благодаря Мартинсу вырвал победу в матче с Факелом"
"Спартак" обыграл "Факел" в матче 19-го тура РПЛ благодаря голу Мартинса
"Спартак" на домашнем поле обыграл воронежский "Факел" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.
В команде победителей дважды мяч забил Квинси Промес (18-я и 42-я минута), а победный гол на 87-й минуте принёс Кристофер Мартинс. Среди воронежских футболистов отличились Хызыр Аппаев (43-я) и Реда Рабеи (45+4, с пенальти).
Эта победа продлила беспроигрышную серию "Спартака" до десяти игр. Московский клуб с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице, а воронежский — 14-е место с 14 баллами.
Ранее бывший игрок "Ростова", "Динамо" и "Спартака-2" Виталий Дьяков оценил как очень низкие шансы "Спартака" на выход на первую строчку турнирной таблицы. Он указал, что московская команда, в отличие от лидирующего "Зенита", "без осечек не обходится".
ТАСС / Савостьянов Сергей