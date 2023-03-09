Экс-футболист "Спартака" и "Краснодара" Ари захотел стать депутатом в России
Футболист Ари. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев
Бывший нападающий футбольных клубов "Спартак", "Краснодар", "Локомотив", а также сборной России Ари признался, что рассматривает возможность стать депутатом в РФ. 37-летний уроженец Бразилии женат на гражданке России Наталье Грызловой и имеет российский паспорт.
"В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России. Уже два раза об этом думал", — сказал Ари в разговоре с порталом Sport24.
Футболист выступал в России с 2010 по 2018 год. В составе "Локомотива" он выиграл чемпионат и кубок страны. 15 ноября 2018 года Ари дебютировал в национальной сборной в выездном товарищеском матче против Германии (0:3).
Ранее Лайф сообщал, что бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. При этом они продолжат считаться легионерами в РПЛ.