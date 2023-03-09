Экс-футболист "Спартака" и "Краснодара" Ари захотел стать депутатом в России

"В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России. Уже два раза об этом думал", — сказал Ари в разговоре с порталом Sport24.