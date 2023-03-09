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9 марта, 16:27

Дьяков оценил шансы "Спартака" обогнать "Зенит" и стать чемпионом России

Футболист Дьяков — о шансах "Спартака" стать чемпионом России: Один на миллион

Бывший игрок "Ростова", "Динамо" и "Спартака-2" Виталий Дьяков высказался по поводу шансов московского "Спартака" оказаться на первом месте в таблице РПЛ по итогам сезона. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он отметил, что главный соперник красно-белых — петербургский "Зенит" — сейчас уверенно продолжает набирать очки, а вот сами спартаковцы, увы, "без осечек не обходятся".

"Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион", — отметил Дьяков.

Напомним, сейчас петербуржцы располагаются на первом месте с 45 очками, следом идёт "Спартак" (37 очков) и "Ростов" (35).

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Кстати, ранее Лайф писал, что "Спартак" бесплатно пустит на матчи Кубка России некоторых болельщиков. Речь идёт о владельцах сезонных абонементов, для которых вход на оставшиеся матчи будет свободным.

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Сайт ФК "Спартак"

Наталья Исакова
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