Дьяков оценил шансы "Спартака" обогнать "Зенит" и стать чемпионом России

Бывший игрок "Ростова", "Динамо" и "Спартака-2" Виталий Дьяков высказался по поводу шансов московского "Спартака" оказаться на первом месте в таблице РПЛ по итогам сезона. В беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он отметил, что главный соперник красно-белых — петербургский "Зенит" — сейчас уверенно продолжает набирать очки, а вот сами спартаковцы, увы, "без осечек не обходятся".

"Теоретически восемь очков за 12 туров, конечно, отыгрываются. Но в данном случае шансы — один на миллион", — отметил Дьяков.

Напомним, сейчас петербуржцы располагаются на первом месте с 45 очками, следом идёт "Спартак" (37 очков) и "Ростов" (35).