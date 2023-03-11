Футболист "Спартака" Промес: Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес прокомментировал ситуацию с получением российского гражданства. Это произошло после матча с "Факелом" (3:2), в котором спортсмен забил 100-й мяч в составе красно-белых.

"Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без", — приводит слова Промеса "Спорт-Экспресс".