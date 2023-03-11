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11 марта, 20:13

Футболист "Спартака" Промес: Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без

Игрок "Спартака" Промес заявил, что считает себя россиянином даже без паспорта

<p>Квинси Промес с призом за лучшего игрока матча. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/5973" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcsmtg</a></p>

Квинси Промес с призом за лучшего игрока матча. Обложка © t.me / fcsmtg

Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес прокомментировал ситуацию с получением российского гражданства. Это произошло после матча с "Факелом" (3:2), в котором спортсмен забил 100-й мяч в составе красно-белых.

"Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без", — приводит слова Промеса "Спорт-Экспресс".

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Ранее сообщалось, что Минспорта РФ отказало Промесу в приобретении российского гражданства. Представители "Спартака" направили в ведомство письмо с просьбой оказать содействие в получении футболистом паспорта РФ. Лайф также писал, что российское гражданство уже получили бразильские игроки петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо.

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Иван Косицын
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