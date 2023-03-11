Футболист "Спартака" Промес: Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без
Игрок "Спартака" Промес заявил, что считает себя россиянином даже без паспорта
Квинси Промес с призом за лучшего игрока матча. Обложка © t.me / fcsmtg
Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес прокомментировал ситуацию с получением российского гражданства. Это произошло после матча с "Факелом" (3:2), в котором спортсмен забил 100-й мяч в составе красно-белых.
"Трудно сказать, без комментариев. Все знают, что я гражданин Нидерландов. На сегодня ситуация такая. Есть ли желание? Я уже россиянин, неважно, с паспортом или без", — приводит слова Промеса "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что Минспорта РФ отказало Промесу в приобретении российского гражданства. Представители "Спартака" направили в ведомство письмо с просьбой оказать содействие в получении футболистом паспорта РФ. Лайф также писал, что российское гражданство уже получили бразильские игроки петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо.