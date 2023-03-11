"Краснодар" впервые с 2018 года победил "Динамо" в РПЛ

Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московское "Динамо" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:1.

У победителей дубль оформил Кади Боржис, ещё один мяч на счету Никиты Кривцова. Единственный гол у проигравших забил Константин Тюкавин.

Эта победа для "быков" над бело-голубыми стала первой с сентября 2018 года. До этого было пять побед "Динамо" и три ничьих. "Краснодар" набрал 29 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, москвичи с 32 баллами четвёртые.