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11 марта, 19:35

"Краснодар" впервые с 2018 года победил "Динамо" в РПЛ

<p>Игроки "Краснодара" радуются после победы над "Динамо". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fckrasnodar/3217" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Краснодар" </a></p>

Игроки "Краснодара" радуются после победы над "Динамо". Обложка © t.me / ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" обыграл московское "Динамо" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:1.

У победителей дубль оформил Кади Боржис, ещё один мяч на счету Никиты Кривцова. Единственный гол у проигравших забил Константин Тюкавин.

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Эта победа для "быков" над бело-голубыми стала первой с сентября 2018 года. До этого было пять побед "Динамо" и три ничьих. "Краснодар" набрал 29 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, москвичи с 32 баллами четвёртые.

Ранее Лайф писал, что "Сочи" проиграл "Оренбургу" с разгромным счётом. Это поражение стало для главного тренера сочинцев Курбана Бердыева первым после прихода в клуб.

Артур Лапсаков
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