Первая неудача Бердыева: "Сочи" проиграл "Оренбургу" с разгромным счётом
"Сочи" потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Бердыева в матче против "Оренбурга"
Матч "Сочи" и "Оренбурга". Обложка © Футбольный клуб "Сочи"
Футбольный клуб "Сочи" потерпел первое поражение под руководством главного тренера Курбана Бердыева, проиграв "Оренбургу" в матче 19-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" и завершилась со счётом 0:4.
Голами отметились Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51), Иван Башич (68) и Юрий Ковалёв (75). "Сочи" после поражения опустился на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, "Оренбург" поднялся на седьмую строчку, набрав столько же баллов.
А ранее "Краснодар" и московский "Торпедо" сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.