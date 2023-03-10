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10 марта, 18:04

Первая неудача Бердыева: "Сочи" проиграл "Оренбургу" с разгромным счётом

"Сочи" потерпел первое поражение в РПЛ под руководством Бердыева в матче против "Оренбурга"

<p>Матч "Сочи" и "Оренбурга". Обложка © Футбольный клуб "Сочи"</p>

Матч "Сочи" и "Оренбурга". Обложка © Футбольный клуб "Сочи"

Футбольный клуб "Сочи" потерпел первое поражение под руководством главного тренера Курбана Бердыева, проиграв "Оренбургу" в матче 19-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт" и завершилась со счётом 0:4.

Голами отметились Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51), Иван Башич (68) и Юрий Ковалёв (75). "Сочи" после поражения опустился на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками, "Оренбург" поднялся на седьмую строчку, набрав столько же баллов.

"Сочи" уверенно обыграл ЦСКА в первом официальном матче под руководством Бердыева

"Сочи" уверенно обыграл ЦСКА в первом официальном матче под руководством Бердыева

А ранее "Краснодар" и московский "Торпедо" сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Андрей Бражников
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