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5 марта, 17:26

"Краснодар" и "Торпедо" сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ

<p>Обложка © ФК "Краснодар"</p>

Обложка © ФК "Краснодар"

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Торпедо" закончился ничьей. Встреча прошла в Краснодаре, счёт составил 2:2.

В составе хозяев мячи забили Сергей Петров (62-я минута) и Джон Кордоба (70-я). У гостей отличились Илья Стефанович (9-я) и Игорь Лебеденко (78-я). На 24-й минуте не был засчитан гол полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса.

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А ранее петербургский "Зенит" разгромил "Пари Нижний Новгород" со счётом 3:0. У сине-голубых отличились Малком (12-я и 47-я минута) и Александр Ерохин (83-я).

Андрей Бражников
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