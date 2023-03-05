"Краснодар" и "Торпедо" сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Торпедо" закончился ничьей. Встреча прошла в Краснодаре, счёт составил 2:2.

В составе хозяев мячи забили Сергей Петров (62-я минута) и Джон Кордоба (70-я). У гостей отличились Илья Стефанович (9-я) и Игорь Лебеденко (78-я). На 24-й минуте не был засчитан гол полузащитника "Краснодара" Кади Боржеса.