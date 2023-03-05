"Динамо" показало видео победного гола Тюкавина в матче с "Крыльями Советов"

Московский футбольный клуб "Динамо" одержал победу над самарской командой "Крылья Советов" в матче 18-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на столичном стадионе "ВТБ-арена" и закончилась со счётом 1:0.

Победу "Динамо" принёс Константин Тюкавин, забив гол на первой добавленной ко второму тайму минуте. При этом главный арбитр встречи Иван Сиденков, воспользовавшись системой видеоассистента рефери (VAR), отменил несколько голов. На 17-й минуте эта участь постигла гол нидерландского защитника КС Гленна Бейла из-за офсайда, на 35-й минуте из-за игры рукой был отменён гол Бенхамина Гарре, а на 77-й минуте — гол нападающего "Динамо" Фёдора Смолова из-за нарушения правил во время атаки.