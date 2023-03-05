"Сочи" уверенно обыграл ЦСКА в первом официальном матче под руководством Бердыева

Футбольный клуб "Сочи" дома обыграл московский ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счётом 2:0.

В составе победителей дублем отметился Лука Джорджевич (72-я, 78-я минуты). "Сочи" провёл первый официальный матч под руководством Курбана Бердыева, о назначении которого на пост главного тренера команды было объявлено в конце декабря 2022 года.

"Сочи" благодаря победе поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 28 очков. В активе ЦСКА 29 очков, армейцы идут на пятой строчке. В следующем туре "Сочи" 10 марта дома сыграет с "Оренбургом", а ЦСКА 12 марта примет самарские "Крылья Советов".