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15 марта, 14:21

"Краснодар" разгромил "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб "Краснодар" на выезде разгромил грозненский "Ахмат" со счётом 3:0 в матче четвертьфинала "Пути регионов" Кубка России и вышел в полуфинал.

Мячами в составе "быков" отметились Корбан Мозес и дважды Никита Кривцов. Отметим, что большую часть матча грозненцы играли в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева в конце первого тайма. Соперником "Краснодара" в полуфинале станет тольяттинский "Акрон", который до этого в серии пенальти выбил из борьбы московский "Локомотив".

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Ранее Лайф сообщал, что в первом матче четвертьфинала "Пути РПЛ" Кубка России московский "Спартак" дома сыграл вничью с "Уралом" из Екатеринбурга — 1:1.

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ФК "Краснодар"

Артур Белкин
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