"Краснодар" разгромил "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России

Футбольный клуб "Краснодар" на выезде разгромил грозненский "Ахмат" со счётом 3:0 в матче четвертьфинала "Пути регионов" Кубка России и вышел в полуфинал.

Мячами в составе "быков" отметились Корбан Мозес и дважды Никита Кривцов. Отметим, что большую часть матча грозненцы играли в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева в конце первого тайма. Соперником "Краснодара" в полуфинале станет тольяттинский "Акрон", который до этого в серии пенальти выбил из борьбы московский "Локомотив".