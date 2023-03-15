"Краснодар" разгромил "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России
Футбольный клуб "Краснодар" на выезде разгромил грозненский "Ахмат" со счётом 3:0 в матче четвертьфинала "Пути регионов" Кубка России и вышел в полуфинал.
Мячами в составе "быков" отметились Корбан Мозес и дважды Никита Кривцов. Отметим, что большую часть матча грозненцы играли в меньшинстве после удаления Артёма Тимофеева в конце первого тайма. Соперником "Краснодара" в полуфинале станет тольяттинский "Акрон", который до этого в серии пенальти выбил из борьбы московский "Локомотив".
Ранее Лайф сообщал, что в первом матче четвертьфинала "Пути РПЛ" Кубка России московский "Спартак" дома сыграл вничью с "Уралом" из Екатеринбурга — 1:1.
ФК "Краснодар"