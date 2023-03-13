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13 марта, 14:20

В "Милане" опровергли информацию о желании приобрести полузащитника "Краснодара" Сперцяна

Итальянский клуб "Милан" не намерен приобретать полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна по окончании текущего футбольного сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Новость о том, что мы заинтересованы в выкупе Сперцяна, — фейк", — заявили изданию в пресс-службе "россонери".

Информацию о желании "Милана" подписать Сперцяна летом 2023 года сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По его словам, итальянский гранд готов предложить за полузащитника не более восьми миллионов евро, тогда как "Краснодар" планирует выручить за игрока двенадцать миллионов евро.

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