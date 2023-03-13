В "Милане" опровергли информацию о желании приобрести полузащитника "Краснодара" Сперцяна
Итальянский клуб "Милан" не намерен приобретать полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна по окончании текущего футбольного сезона. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Новость о том, что мы заинтересованы в выкупе Сперцяна, — фейк", — заявили изданию в пресс-службе "россонери".
Информацию о желании "Милана" подписать Сперцяна летом 2023 года сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По его словам, итальянский гранд готов предложить за полузащитника не более восьми миллионов евро, тогда как "Краснодар" планирует выручить за игрока двенадцать миллионов евро.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший нападающий московского "Спартака" и "Краснодара" Ари изъявил желание стать депутатом в России.
ФК "Краснодар"