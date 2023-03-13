Бывший тренер "Спартака" Рианчо назвал Промеса легендой российского футбола

Бывший тренер футбольного клуба "Спартак" Рауль Рианчо прокомментировал сотый гол Квинси Промеса за красно-белых. Он поздравил нападающего с этим достижением и назвал его легендой российского футбола.

"Поздравляю Квинси Промеса с таким достижением — сто мячей за "Спартак"! Он легенда российского футбола! Хотя в России много легенд футбола", — сказал Рианчо в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" .

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Напомним, Промес отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата России против воронежского "Факела" (3:2). Первый забитый в этой встрече мяч стал для футболиста 100-м за красно-белых. В нынешнем сезоне Промес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, на его счету 20 голов и девять результативных передач.