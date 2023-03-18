В "Оренбурге" назвали команду, победы над которой приятны вдвойне

Спортивный директор футбольного клуба "Оренбург" Дмитрий Андреев признался, что обыгрывать московский "Спартак" вдвойне приятнее. Так в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он прокомментировал матч 20-го тура чемпионата России, в котором красно-белых удалось разгромить всухую. Матч завершился со счётом 2:0.

Игроки "Оренбурга" радуются победе над Спартаком". Фото © Telegram / ФК "Оренбург"

"2:0 может быть по-разному. Можно два раза поле перейти и забить. А можно иначе. Мне понравилось, что мы играли на встречных курсах, с обилием моментов. Для зрителя это главное. Вдвойне приятно обыгрывать "Спартак", — отметил Андреев.

Он добавил, что впереди у команды ещё десяток туров и перед игроками стоит лишь одна задача — побеждать. По словам директора ФК, команда старается играть в открытый футбол для болельщиков. "Что нам мешает одержать ещё 10 побед?" —заключил он.