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18 марта, 14:12

В "Оренбурге" назвали команду, победы над которой приятны вдвойне

Спортивный директор "Оренбурга" признался, что обыгрывать "Спартак" "вдвойне приятно"

<p>Матч "Оренбург" – "Спартак". Фото © Telegram / <a href="https://t.me/fcorenburg/2209?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Оренбург"</a></p>

Матч "Оренбург" – "Спартак". Фото © Telegram / ФК "Оренбург"

Спортивный директор футбольного клуба "Оренбург" Дмитрий Андреев признался, что обыгрывать московский "Спартак" вдвойне приятнее. Так в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" он прокомментировал матч 20-го тура чемпионата России, в котором красно-белых удалось разгромить всухую. Матч завершился со счётом 2:0.

Игроки "Оренбурга" радуются победе над Спартаком". Фото © Telegram / ФК "Оренбург"

Игроки "Оренбурга" радуются победе над Спартаком". Фото © Telegram / ФК "Оренбург"

"2:0 может быть по-разному. Можно два раза поле перейти и забить. А можно иначе. Мне понравилось, что мы играли на встречных курсах, с обилием моментов. Для зрителя это главное. Вдвойне приятно обыгрывать "Спартак", — отметил Андреев.

Он добавил, что впереди у команды ещё десяток туров и перед игроками стоит лишь одна задача — побеждать. По словам директора ФК, команда старается играть в открытый футбол для болельщиков. "Что нам мешает одержать ещё 10 побед?" —заключил он.

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Ранее Лайф рассказывал о матче "Краснодара" с "Ахматом", по результатам которого первым удалось выйти в полуфинал "Пути регионов" Кубка России. В четвертьфинале команда хорошо постаралась и разгромила соперников со счётом 3:0.

Николь Вербер
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