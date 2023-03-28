Агент рассказал, останется ли Миранчук в "Локомотиве"
Агент Шпинёв: "Локомотив" выразил желание оставить в команде Баринова и Миранчука
Совет директоров футбольного клуба "Локомотив" выразил желание продлить сотрудничество с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым. Об этом рассказал агент Вадим Шпинёв в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Спортивный блок в лице Дмитрия Ульянова выразил мнение совета директоров "Локомотива" о продлении сотрудничества с футболистами, с обоймой основного состава и с молодыми игроками", — сказал он.
Шпинёв отметил, что руководство клуба хочет "сохранить своих ребят". Процесс обсуждения продления контрактов уже запущен, но это большая и кропотливая работа, подчеркнул собеседник издания. Он уточнил, что рассматриваются взаимоприемлемые варианты, "чтобы было хорошо и клубу, и футболистам". При этом "никто не планирует резких движений".
"Мы понимаем и осознаём интересы всех сторон. Но первоочередная задача для всех — провести весеннюю часть чемпионата по максимуму. Сейчас никто никуда не торопится, спокойная рабочая обстановка", — добавил Шпинёв.
Отметим, что Баринов, Миранчук и Жемалетдинов — воспитанники "Локомотива", их контракты с клубом действуют до конца июня 2024 года.
Ранее Лайф рассказывал, что Антон Миранчук принёс сборной РФ один из голов в победном матче с Ираком, который прошёл в эти выходные в Санкт-Петербурге.
ТАСС / ФК "Зенит" / Евгений Асмолов