Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 15:25

Агент рассказал, останется ли Миранчук в "Локомотиве"

Агент Шпинёв: "Локомотив" выразил желание оставить в команде Баринова и Миранчука

Совет директоров футбольного клуба "Локомотив" выразил желание продлить сотрудничество с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым. Об этом рассказал агент Вадим Шпинёв в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Спортивный блок в лице Дмитрия Ульянова выразил мнение совета директоров "Локомотива" о продлении сотрудничества с футболистами, с обоймой основного состава и с молодыми игроками", — сказал он.

Шпинёв отметил, что руководство клуба хочет "сохранить своих ребят". Процесс обсуждения продления контрактов уже запущен, но это большая и кропотливая работа, подчеркнул собеседник издания. Он уточнил, что рассматриваются взаимоприемлемые варианты, "чтобы было хорошо и клубу, и футболистам". При этом "никто не планирует резких движений".

"Мы понимаем и осознаём интересы всех сторон. Но первоочередная задача для всех — провести весеннюю часть чемпионата по максимуму. Сейчас никто никуда не торопится, спокойная рабочая обстановка", — добавил Шпинёв.

Отметим, что Баринов, Миранчук и Жемалетдинов — воспитанники "Локомотива", их контракты с клубом действуют до конца июня 2024 года.

В "Торино" рассказали, что травмированный Миранчук может пропустить следующий матч

В "Торино" рассказали, что травмированный Миранчук может пропустить следующий матч

Ранее Лайф рассказывал, что Антон Миранчук принёс сборной РФ один из голов в победном матче с Ираком, который прошёл в эти выходные в Санкт-Петербурге.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Евгений Асмолов

Варвара Романова
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • Антон Миранчук
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров