Агент рассказал, останется ли Миранчук в "Локомотиве"

Совет директоров футбольного клуба "Локомотив" выразил желание продлить сотрудничество с капитаном Дмитрием Бариновым и полузащитниками Антоном Миранчуком и Рифатом Жемалетдиновым. Об этом рассказал агент Вадим Шпинёв в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Спортивный блок в лице Дмитрия Ульянова выразил мнение совета директоров "Локомотива" о продлении сотрудничества с футболистами, с обоймой основного состава и с молодыми игроками", — сказал он.

Шпинёв отметил, что руководство клуба хочет "сохранить своих ребят". Процесс обсуждения продления контрактов уже запущен, но это большая и кропотливая работа, подчеркнул собеседник издания. Он уточнил, что рассматриваются взаимоприемлемые варианты, "чтобы было хорошо и клубу, и футболистам". При этом "никто не планирует резких движений".

"Мы понимаем и осознаём интересы всех сторон. Но первоочередная задача для всех — провести весеннюю часть чемпионата по максимуму. Сейчас никто никуда не торопится, спокойная рабочая обстановка", — добавил Шпинёв.

Отметим, что Баринов, Миранчук и Жемалетдинов — воспитанники "Локомотива", их контракты с клубом действуют до конца июня 2024 года.