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26 марта, 13:27

В "Торино" рассказали, что травмированный Миранчук может пропустить следующий матч

Российский полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук может пропустить следующий матч своей команды против "Сассуоло", который состоится 3 апреля. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" заявил спортивный директор клуба Давиде Ваньяти.

"Будет ли Миранчук играть в матче 28-го тура чемпионата Италии? Не думаю", — заявил Ваньяти.

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Ранее стало известно, что полузащитник Алексей Миранчук пропустил матч "Торино" против "Наполи", а также не поехал в расположение сборной России по футболу из-за травмы ноги.

Обложка ©

Getty Images / Nicolò Campo / LightRocket

Артур Белкин
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