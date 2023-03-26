В "Торино" рассказали, что травмированный Миранчук может пропустить следующий матч

Российский полузащитник итальянского "Торино" Алексей Миранчук может пропустить следующий матч своей команды против "Сассуоло", который состоится 3 апреля. Об этом изданию "Спорт-Экспресс" заявил спортивный директор клуба Давиде Ваньяти.

"Будет ли Миранчук играть в матче 28-го тура чемпионата Италии? Не думаю", — заявил Ваньяти.