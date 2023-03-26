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26 марта, 17:03

Сборная России по футболу обыграла команду Ирака со счётом 2:0

Сборная России по футболу обыграла команду Ирака в первом домашнем матче с 2021 года

Сборная России по футболу стала победителем товарищеского матча с национальной командой Ирака, забив два гола в ворота противника. Встреча прошла на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге и стала первой домашней игрой с 2021 года.

Голами в составе россиян отметились Антон Миранчук (50-я минута) и Сергей Пиняев (58-я). Сборной Ирака не удалось забить в наши ворота ни одного мяча.

В прошлый раз домашний матч для сборной России состоялся 11 ноября 2021 года, когда национальная команда встретилась с соперниками с Кипра в квалификации на чемпионат мира в Катаре. Тот матч стал для россиян также победным.

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Ранее Лайф рассказывал, что 23 марта россияне не смогли обыграть национальную команду Ирана. Встреча состоялась в Тегеране и закончилась со счётом 1:1. В составе сборной России с пенальти отличился Антон Миранчук.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Варвара Романова
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