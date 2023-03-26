Пиняев побил рекорд Сычёва, став самым молодым автором гола в истории сборной России

Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Мяч он забил в товарищеском матче против команды Ирака, который проходит в Санкт-Петербурге. Отметим, что это третья игра Пиняева за национальную команду страны.

Гол Пиняева в ворота сборной Ирака. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

Так, молодой игрок забил мяч за российскую сборную в возрасте 18 лет четырёх месяцев и 24 дней и, таким образом, превзошёл рекорд Дмитрия Сычёва, которому в 2002 году в матче против национальной команды Югославии на момент гола было 18 лет шесть месяцев и 23 дня.

Отметим, что после гола 18-летнего футболиста, отличившегося на 58-й минуте, счёт стал 2:0 в пользу сборной России. Первый мяч за время игры забил на 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук.