"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 16:42

Пиняев побил рекорд Сычёва, став самым молодым автором гола в истории сборной России

Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Мяч он забил в товарищеском матче против команды Ирака, который проходит в Санкт-Петербурге. Отметим, что это третья игра Пиняева за национальную команду страны.

Гол Пиняева в ворота сборной Ирака. Видео © Telegram / Сборная России по футболу

Так, молодой игрок забил мяч за российскую сборную в возрасте 18 лет четырёх месяцев и 24 дней и, таким образом, превзошёл рекорд Дмитрия Сычёва, которому в 2002 году в матче против национальной команды Югославии на момент гола было 18 лет шесть месяцев и 23 дня.

Отметим, что после гола 18-летнего футболиста, отличившегося на 58-й минуте, счёт стал 2:0 в пользу сборной России. Первый мяч за время игры забил на 50-й минуте полузащитник Антон Миранчук.

Карпин ответил на вопрос о возможной отставке при поражении от сборной Ирака

Карпин ответил на вопрос о возможной отставке при поражении от сборной Ирака

Ранее Лайф рассказывал, что 23 марта россияне не смогли обыграть национальную команду Ирана. Встреча состоялась в Тегеране и закончилась со счётом 1:1. В составе сборной России с пенальти отличился Антон Миранчук.

Обложка ©

Сайт РФС

Наталья Исакова
  • Новости
  • Сборная России по футболу
  • Ирак
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров