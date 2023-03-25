Карпин ответил на вопрос о возможной отставке при поражении от сборной Ирака

В преддверии матча между сборными России и Ирака главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли будет покинуть пост в случае поражения.

"Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ираку, а что изменится? Нас вернут? Нет", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Карпина на пресс-конференции.

Вместе с тем 54-летний наставник подчеркнул, что совершенно не держится за место главного тренера российской сборной и наставника ФК "Ростов", поэтому, если его уволят, он не умрёт. При этом Карпин добавил, что состав национальной команды в матче с Ираком поменяется на 90%.