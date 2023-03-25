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25 марта, 19:12

Карпин ответил на вопрос о возможной отставке при поражении от сборной Ирака

Карпин заявил, что не уйдёт с поста главного тренера сборной России при поражении от Ирака

В преддверии матча между сборными России и Ирака главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос, готов ли будет покинуть пост в случае поражения.

"Буду ли я готов подать в отставку, если не выиграем у Ирака? А почему надо подать в отставку? Серия неудачная? Так, ну и? Проиграем Ираку, а что изменится? Нас вернут? Нет", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Карпина на пресс-конференции.

Вместе с тем 54-летний наставник подчеркнул, что совершенно не держится за место главного тренера российской сборной и наставника ФК "Ростов", поэтому, если его уволят, он не умрёт. При этом Карпин добавил, что состав национальной команды в матче с Ираком поменяется на 90%.

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Напомним, 26 марта сборная России сыграет с Ираком в Петербурге. Ранее Лайф рассказывал, что 23 марта россияне не смогли обыграть национальную команду Ирана. Встреча состоялась в Тегеране и закончилась со счётом 1:1. В составе сборной России с пенальти отличился Антон Миранчук.

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Сайт РФС

Наталья Исакова
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