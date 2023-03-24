Терюшков сравнил сборную России при Карпине с эстонскими парашютистами и рассказал анекдот
Депутат Терюшков сравнил сборную России под руководством Карпина с эстонскими парашютистами
Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал вчерашнюю ничью сборной России по футболу против команды Ирана и сравнил подопечных Валерия Карпина с эстонскими парашютистами.
"Вчерашняя игра — как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином. В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство. Победы будут, но не скоро, пока висим", — сказал парламентарий в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, встреча, состоявшаяся в Тегеране, завершилась вничью — 1:1. Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 28-й минуте. На 47-й Мехди Тареми установил окончательный результат, также реализовав одиннадцатиметровый. Эта ничья для сборной России стала третьей подряд. Ранее подопечные Карпина с одинаковым счётом 0:0 завершили матчи против Таджикистана и Узбекистана. Таким образом, последняя победа сборной на данный момент была добыта в игре с Киргизией, которая состоялась 24 сентября, — 2:1. Следующий матч национальная команда проведёт 26 марта в Санкт-Петербурге против Ирака. Стоит отметить, что эта игра станет первой домашней встречей для сборной с 11 ноября 2021 года, когда российские футболисты разгромили киприотов 6:0.
ТАСС / Сергей Бобылев