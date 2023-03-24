Терюшков сравнил сборную России при Карпине с эстонскими парашютистами и рассказал анекдот

"Вчерашняя игра — как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином. В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство. Победы будут, но не скоро, пока висим", — сказал парламентарий в беседе со "Спорт-Экспрессом".