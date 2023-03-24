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24 марта, 13:34

Терюшков сравнил сборную России при Карпине с эстонскими парашютистами и рассказал анекдот

Депутат Терюшков сравнил сборную России под руководством Карпина с эстонскими парашютистами

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал вчерашнюю ничью сборной России по футболу против команды Ирана и сравнил подопечных Валерия Карпина с эстонскими парашютистами.

"Вчерашняя игра — как в известном анекдоте про эстонских парашютистов, которые третьи сутки висели над Таллином. В том же темпе работает главный тренер сборной России по футболу, имеющий эстонское гражданство. Победы будут, но не скоро, пока висим", — сказал парламентарий в беседе со "Спорт-Экспрессом".

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Напомним, встреча, состоявшаяся в Тегеране, завершилась вничью — 1:1. Антон Миранчук открыл счёт с пенальти на 28-й минуте. На 47-й Мехди Тареми установил окончательный результат, также реализовав одиннадцатиметровый. Эта ничья для сборной России стала третьей подряд. Ранее подопечные Карпина с одинаковым счётом 0:0 завершили матчи против Таджикистана и Узбекистана. Таким образом, последняя победа сборной на данный момент была добыта в игре с Киргизией, которая состоялась 24 сентября, — 2:1. Следующий матч национальная команда проведёт 26 марта в Санкт-Петербурге против Ирака. Стоит отметить, что эта игра станет первой домашней встречей для сборной с 11 ноября 2021 года, когда российские футболисты разгромили киприотов 6:0.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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