"Удручающее зрелище": Мостовой переключил после 20-й минуты матч России и Ирана

54-летний бывший полузащитник и один из лучших футболистов в истории сборной России Александр Мостовой оценил вчерашний товарищеский матч нашей сборной с Ираном. По его словам, это было крайне удручающее зрелище, которое он даже не смог досмотреть до конца.

"Я начал смотреть этот матч, но уже после 20-й минуты переключил. <...> Удручающее было вчера зрелище", — приводит его слова РИА "Новости".

Спортсмен отметил, что ещё до игры предвидел её исход, прогнозировал, что зрителей ждёт "тягомотина", которая завершится ничьей. При этом он добавил, что во втором тайме вообще практически не было никакого движения и нашу сборную при желании даже могли бы и переиграть. При этом спортсмен назвал недопустимым подобный уровень футбола, отметив, что далеко не все могут хорошо играть.

"Другое дело, что нужно об этом говорить, а не прятать, как любят у нас делать. Я уже шутил, что сейчас наши обыграют Ирак и всё будет опять нормально. Хотя я вообще не знал, что в Ираке появился футбол", — добавил Мостовой.