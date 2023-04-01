Руководство "Локомотива" намерено предложить Дзюбе долгосрочный контракт

Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" в ближайшее время предложит долгосрочный контракт нападающему Артёму Дзюбе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

Известно, что Дзюба начал играть за "Локомотив" в качестве свободного агента зимой 2023 года. В трёх матчах он забил шесть голов. Во время игры с "Пари Нижний Новгород" он оформил дубль.