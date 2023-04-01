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1 апреля, 14:31

Руководство "Локомотива" намерено предложить Дзюбе долгосрочный контракт

Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" в ближайшее время предложит долгосрочный контракт нападающему Артёму Дзюбе. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Известно, что Дзюба начал играть за "Локомотив" в качестве свободного агента зимой 2023 года. В трёх матчах он забил шесть голов. Во время игры с "Пари Нижний Новгород" он оформил дубль.

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Ранее нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба прокомментировал своё непопадание в расширенный состав сборной России по футболу. Он сказал, что не обиделся из-за такого решения тренерского штаба.

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ТАСС / Фадеичев Сергей

Илья Суриков
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