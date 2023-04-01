Дзюба оформил дубль в первом тайме матча против "Пари Нижний Новгород"
Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба оформил дубль в первом тайме матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород".
Форвард железнодорожников отличился на 15-й и 31-й минуте встречи. Стоит отметить, что первый гол Дзюба забил пяткой.
К слову, сейчас "Локомотив" ведёт со счётом 3:0 в матче против "Пари Нижний Новгород". Идёт второй тайм.
Ранее сообщалось, что Дзюбу называли "воздушным шаром" во время выступления за "Адану Демирспор". Прозвище футболиста раскрыл турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка.
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ТАСС / Бухарев Олег