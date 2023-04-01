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1 апреля, 12:12

Дзюба оформил дубль в первом тайме матча против "Пари Нижний Новгород"

Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба оформил дубль в первом тайме матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород".

Форвард железнодорожников отличился на 15-й и 31-й минуте встречи. Стоит отметить, что первый гол Дзюба забил пяткой.

"Пари НН" присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче против "Торпедо"

"Пари НН" присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче против "Торпедо"

К слову, сейчас "Локомотив" ведёт со счётом 3:0 в матче против "Пари Нижний Новгород". Идёт второй тайм.

Ранее сообщалось, что Дзюбу называли "воздушным шаром" во время выступления за "Адану Демирспор". Прозвище футболиста раскрыл турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка.

Обложка ©

ТАСС / Бухарев Олег

Иван Косицын
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