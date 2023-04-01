Дзюба оформил дубль в первом тайме матча против "Пари Нижний Новгород"

Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артём Дзюба оформил дубль в первом тайме матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород".

Форвард железнодорожников отличился на 15-й и 31-й минуте встречи. Стоит отметить, что первый гол Дзюба забил пяткой.

К слову, сейчас "Локомотив" ведёт со счётом 3:0 в матче против "Пари Нижний Новгород". Идёт второй тайм.