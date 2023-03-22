"Пари НН" присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче против "Торпедо"

ФК "Пари Нижний Новгород" получил техническое поражение в матче 20‑го тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) в игре против московского "Торпедо". Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц по итогам заседания.

"Приняли решение удовлетворить протест "Торпедо". КДК аннулировал результат матча "Пари НН" – "Торпедо". Нижегородскому клубу присуждено техническое поражение со счётом 0:3. "Пари НН" может подать апелляцию на это решение", — уточнил он.

Григорьянц напомнил, что от команды "Пари НН" на поле вышел полузащитник Ярослав Михайлов, который не имел права принимать участие в игре по причине дисквалификации. 20 марта "Торпедо" оспорило результаты матча.