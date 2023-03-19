Матч между "Пари НН" и "Торпедо" закончился ничьей, а "Ахмат" обыграл "Крылья Советов"

Футболисты клуба "Пари Нижний Новгород" и московского "Торпедо" сыграли со счётом 1:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 19 марта вечером на стадионе в Нижнем Новгороде.

В составе нижегородцев на 34-й минуте отличился защитник Кирилл Гоцук, у "Торпедо" — нападающий Йорди Рейна на 58-й минуте игры. Таким образом, "Пари НН" с 20 очками сейчас занимает 13-е место в таблице, а "Торпедо" — 16-е место в таблице РПЛ, набрав восемь очков.

Тем временем грозненский "Ахмат" обыграл самарские "Крылья Советов" со счётом 1:0. Ворота соперников на 46-й минуте поразил полузащитник Артём Тимофеев. Благодаря победе "Ахмат" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка, а "Крылья Советов" занимают 12-ю строчку с 20 очками в активе.