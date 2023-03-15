"Динамо" выбило "Зенит" из Кубка России

Московское "Динамо" выбило петербургский "Зенит" из Кубка России по футболу. Вопрос решила серия пенальти в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет. Встреча, прошедшая на "Газпром-арене", собрала 31 087 зрителей.

Основное время показало на табло 1:1, серия пенальти вывела динамовцев в форварды со счётом 5:4. Открыл его автогол вратаря "Зенита" Александра Васютина на первой минуте. Со стороны хозяев забил гол Зелимхан Бакаев (36). В результате москвичи вышли в полуфинал плей-офф Пути регионов. "Зенит" своё участие в турнире завершил. Сейчас Кубок России находится у "Спартака", сумевшего обыграть "Динамо" (2:1).