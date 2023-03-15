Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 19:57

"Динамо" выбило "Зенит" из Кубка России

"Динамо" вышло в полуфинал Пути регионов, выбив "Зенит" из Кубка России

Московское "Динамо" выбило петербургский "Зенит" из Кубка России по футболу. Вопрос решила серия пенальти в матче второго этапа 1/4 финала плей-офф Пути регионов Фонбет. Встреча, прошедшая на "Газпром-арене", собрала 31 087 зрителей.

Основное время показало на табло 1:1, серия пенальти вывела динамовцев в форварды со счётом 5:4. Открыл его автогол вратаря "Зенита" Александра Васютина на первой минуте. Со стороны хозяев забил гол Зелимхан Бакаев (36). В результате москвичи вышли в полуфинал плей-офф Пути регионов. "Зенит" своё участие в турнире завершил. Сейчас Кубок России находится у "Спартака", сумевшего обыграть "Динамо" (2:1).

"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

"Спартак" и "Урал" сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

Ранее Лайф писал, что "Краснодар" разгромил "Ахмат" и вышел в полуфинал Кубка России. Игра завершилась со счётом 3:0.

Обложка ©

ФК "Динамо"

Арина Родионова
  • Новости
  • ФК Зенит
  • фкдинамо
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров