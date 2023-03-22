"Торпедо" распрощалось с главным тренером Андреем Талалаевым

Андрей Талалаев ушёл с должности главного тренера московского "Торпедо", контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Мы выражаем признательность Андрею Викторовичу за совместную работу. Были приложены большие усилия для подготовки футболистов, развития команды и клуба. Искренне желаем Андрею Викторовичу успешного продолжения тренерской карьеры", — приводятся в тексте слова президента клуба Ярослава Савина.

Талалаев занял пост в октябре 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержав одну победу и дважды сыграв вничью. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Торпедо" занимает последнюю — 16-ю — строчку. Имя нового главного тренера будет объявлено в скором времени.