Разин объявил об уходе с поста главного тренера череповецкой "Северстали"
Андрей Разин принял решение уйти с поста главного тренера череповецкого клуба Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь". Об этом он сам объявил на прошедшей сегодня пресс-конференции.
"Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в "Северстали". Пять сезонов — большой срок, спасибо большое клубу, особенно [мэру Череповца] Вадиму Евгеньевичу Германову, который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, — его заслуга", — сказал Разин.
Разин не уточнил, куда именно направится после "Северстали", отметив, что пока не озаботился этим вопросом.
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ТАСС / Михаил Джапаридзе