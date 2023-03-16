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16 марта, 10:49

Разин объявил об уходе с поста главного тренера череповецкой "Северстали"

Андрей Разин принял решение уйти с поста главного тренера череповецкого клуба Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь". Об этом он сам объявил на прошедшей сегодня пресс-конференции.

"Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в "Северстали". Пять сезонов — большой срок, спасибо большое клубу, особенно [мэру Череповца] Вадиму Евгеньевичу Германову, который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, — его заслуга", — сказал Разин.

Разин не уточнил, куда именно направится после "Северстали", отметив, что пока не озаботился этим вопросом.

Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов возглавил хоккейный клуб "Спартак".

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Максим Плетнёв
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