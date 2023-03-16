Разин объявил об уходе с поста главного тренера череповецкой "Северстали"

Андрей Разин принял решение уйти с поста главного тренера череповецкого клуба Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь". Об этом он сам объявил на прошедшей сегодня пресс-конференции.

"Считаю, что на данном этапе я исчерпал себя в "Северстали". Пять сезонов — большой срок, спасибо большое клубу, особенно [мэру Череповца] Вадиму Евгеньевичу Германову, который охранял меня, защищал. То, что ребята прогрессировали, — его заслуга", — сказал Разин.

Разин не уточнил, куда именно направится после "Северстали", отметив, что пока не озаботился этим вопросом.