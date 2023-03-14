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14 марта, 10:43

Главный тренер сборной России по хоккею Жамнов возглавил "Спартак"

Алексей Жамнов стал главным тренером хоккейного клуба "Спартак"

<p>Обложка © ФХР</p>

Обложка © ФХР

Главным тренером столичного хоккейного клуба "Спартак" назначен нынешний наставник сборной России, серебряный призёр Игр в Пекине Алексей Жамнов. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Я благодарен руководству клуба за оказанное доверие и предложение возглавить "Спартак", клуб с богатой историей и огромным количеством болельщиков. Мы много общались с руководством клуба за это время, и мне интересны вектор и стратегия развития клуба на ближайшие сезоны. Вижу преимущество в том, что система клуба обладает большим количеством молодых и перспективных хоккеистов, игра и талант которых должны стать залогом новых побед и успехов московского "Спартака", — заметил Жамнов после назначения.

Отметим, что Жамнов уже работал в качестве исполняющего обязанности главного тренера красно-белых в сезоне 2018/2019. Кроме того, с 2015 года Алексей Жамнов входит в руководство красно-белых.

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Добавим, что до него главным тренером "Спартака" был Алексей Заварухин, который в конце текущего сезона сменил на этом посту Игоря Гришина, подавшего в отставку 5 февраля.

Артур Белкин
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