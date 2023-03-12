"Торпедо" впервые с 2016 года вышло во второй раунд Кубка Гагарина
"Торпедо" победило "Динамо" и вышло во второй раунд Кубка Гагарина
Нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее московского "Динамо" в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и вышло в следующий круг. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1 (ОТ).
Дублем у победителей отметился Денис Ян, единственная шайба в составе проигравших на счету Эрика О'Делла.
Нижегородцы одержали третью победу подряд в овертайме и выиграли серию со счётом 4–2. Команда тренера Игоря Ларионова впервые с 2016 года вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.
В других играх дня "Металлург" одержал победу над "Автомобилистом" (6:3), а "Северсталь" дома обыграла ЦСКА (3:0). В этих сериях будут седьмые матчи.
Ранее Лайф рассказывал, что "Адмирал" обыграл "Салавата Юлаева" и впервые вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф КХЛ. Защитник уфимцев Шакир Мухамадуллин не смог сдержать слёз после вылета клуба.
Сайт ХК "Торпедо"