"Торпедо" впервые с 2016 года вышло во второй раунд Кубка Гагарина

Нижегородское "Торпедо" оказалось сильнее московского "Динамо" в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и вышло в следующий круг. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 2:1 (ОТ).

Дублем у победителей отметился Денис Ян, единственная шайба в составе проигравших на счету Эрика О'Делла.

Нижегородцы одержали третью победу подряд в овертайме и выиграли серию со счётом 4–2. Команда тренера Игоря Ларионова впервые с 2016 года вышла во второй раунд плей-офф КХЛ.

В других играх дня "Металлург" одержал победу над "Автомобилистом" (6:3), а "Северсталь" дома обыграла ЦСКА (3:0). В этих сериях будут седьмые матчи.