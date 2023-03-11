"Адмирал" на домашнем льду обыграл уфимский ХК "Салават Юлаев" со счётом 3:2 в шестом матче четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина. Игра прошла на "Фетисов-арене" во Владивостоке.

"Адмирал" вышел в полуфинал Востока и довёл хоккеиста "Салавата" до слёз. Видео © Официальный канал хоккейного клуба "Салават Юлаев"

У приморского клуба отличились Иван Емец, Павел Шэн и Антон Берлёв. У проигравших дважды забил шайбу Александр Хмелевский. "Адмирал" выиграл серию со счётом 4:2, впервые в истории выйдя в полуфинал Восточной конференции. Защитник "Салавата Юлаева" Шакир Мухамадуллин не смог сдержать слёз после вылета клуба из плей-офф.