ЦСКА победил "Северсталь" и повёл в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА на своей площадке обыграл "Северсталь" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Москвичи вышли вперёд в серии 3-2. Шестая игра пройдёт в Череповце 12 марта.

В других матчах дня омский "Авангард" в овертайме победил новосибирскую "Сибирь" в овертайме (4:3) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл "Металлург" (6:3, 3-2 в серии).