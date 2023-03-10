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10 марта, 19:09

ЦСКА победил "Северсталь" и повёл в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА на своей площадке обыграл "Северсталь" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Москвичи вышли вперёд в серии 3-2. Шестая игра пройдёт в Череповце 12 марта.

"Северсталь" нанесла ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ

"Северсталь" нанесла ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ

В других матчах дня омский "Авангард" в овертайме победил новосибирскую "Сибирь" в овертайме (4:3) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл "Металлург" (6:3, 3-2 в серии).

Ранее Лайф писал, что защитник "Бостона" Дмитрий Орлов стал первой звездой недели в НХЛ. В четырёх матчах за новый клуб россиянин набрал девять очков (три гола и шесть передач), а его показатель полезности составил +7.

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Артур Лапсаков
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