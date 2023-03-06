"Северсталь" нанесла ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ

"Северсталь" победила ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Череповце и завершилась со счётом 5:3.

У победителей отличились Адам Лишка, Егор Морозов, Даниил Вовченко (дубль) и Александр Петунин (в пустые ворота). В составе проигравших шайбы на счету Михаила Григоренко, Антона Слепышева и Максима Мамина.

Таким образом, счёт в серии стал 2–1 в пользу череповчан. Четвёртая игра также состоится на льду "Северстали" и пройдёт 8 марта.

В других матчах московское "Динамо" победило "Торпедо" (3:0, счёт в серии 2–1), "Металлург" победил "Автомобилиста" (2:1, 2ОТ, счёт в серии 2–1), а омский "Авангард" обыграл "Сибирь" (4:3, счёт в серии 2–1).