Нижегородское "Торпедо" победило "Динамо" в овертайме в серии плей-офф КХЛ

"Торпедо" одержало победу над московским "Динамо" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 ОТ.

В составе победителей шайбы забросили Деннис Ян (2-я, 79-я минуты), Артём Михеев (39) и Владислав Фирстов (51). У проигравших отличились Эрик О’Делл (26, 39) и Якоб Лилья (51).

Ранее Лайф писал, что защитник "Бостона" Дмитрий Орлов стал первой звездой недели в НХЛ. На счету россиянина девять очков (три гола и шесть передач) в первых четырёх матчах за клуб после обмена из "Вашингтона".