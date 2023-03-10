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10 марта, 20:01

Нижегородское "Торпедо" победило "Динамо" в овертайме в серии плей-офф КХЛ

"Торпедо" одержало победу над московским "Динамо" в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 ОТ.

В составе победителей шайбы забросили Деннис Ян (2-я, 79-я минуты), Артём Михеев (39) и Владислав Фирстов (51). У проигравших отличились Эрик О’Делл (26, 39) и Якоб Лилья (51).

Нижегородцы вышли вперёд в серии 3-2. Шестая игра пройдёт в Москве 12 марта.

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Артур Лапсаков
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