Бывший главный тренер "Химок" Юран анонсировал скорое возвращение в РПЛ

Напомним, Сергей Юран трижды возглавлял "Химки" — в 2008, 2020 и 2022 году. В последний раз он был отправлен в отставку в начале августа прошлого года. По одной из версий, поводом для этого могло стать предложение Юрана "Ростову" сдать матч в конце прошлого сезона, что помогло бы подмосковному клубу сохранить прописку в РПЛ. Помимо этого, он возглавлял калининградскую "Балтику", "Сибирь" из Новосибирска и ряд других клубов из России и стран ближнего зарубежья.