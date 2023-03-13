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13 марта, 07:19

Бывший главный тренер "Химок" Юран анонсировал скорое возвращение в РПЛ

<p>Обложка © ФК "Химки"</p>

Обложка © ФК "Химки"

Бывший главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран заявил изданию "Спорт-Экспресс", что в скором времени вернётся к работе, причём в одном из клубов Российской премьер-лиги.

"Скоро вернусь в футбол! Это будет клуб РПЛ? Да!" — отметил Юран.

Юран рассказал, кто принял решение о его увольнении из "Химок"

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Напомним, Сергей Юран трижды возглавлял "Химки" — в 2008, 2020 и 2022 году. В последний раз он был отправлен в отставку в начале августа прошлого года. По одной из версий, поводом для этого могло стать предложение Юрана "Ростову" сдать матч в конце прошлого сезона, что помогло бы подмосковному клубу сохранить прописку в РПЛ. Помимо этого, он возглавлял калининградскую "Балтику", "Сибирь" из Новосибирска и ряд других клубов из России и стран ближнего зарубежья.

Артур Белкин
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