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23 марта, 10:26

"Был слишком медленным": Журналист раскрыл прозвище, которое дали Дзюбе турецкие болельщики

Журналист Будка рассказал, что турецкие болельщики называли Дзюбу "воздушным шаром"

<p>Обложка © Getty Images / BSR Agency / Orange Pictures</p>

Обложка © Getty Images / BSR Agency / Orange Pictures

Российского нападающего Артёма Дзюбу называли "воздушным шаром" во время выступления за "Адану Демирспор". Прозвище раскрыл в беседе с "Чемпионатом" турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка.

"Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Но довольно скоро его прозвали "воздушным шаром". Дзюба не смог адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего", — поделился он.

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Ранее Лайф писал, что главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин высказался об отношениях с нападающим Артёмом Дзюбой всего одним словом — "безразличие". Карпин и Дзюба вместе работали в "Спартаке", где между ними начался конфликт.

Оксана Попова
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