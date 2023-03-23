"Был слишком медленным": Журналист раскрыл прозвище, которое дали Дзюбе турецкие болельщики

Российского нападающего Артёма Дзюбу называли "воздушным шаром" во время выступления за "Адану Демирспор". Прозвище раскрыл в беседе с "Чемпионатом" турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка.

"Приезд российского футболиста взбудоражил фанатов клуба. Но довольно скоро его прозвали "воздушным шаром". Дзюба не смог адаптироваться в Турции. Он был слишком медленным и вообще не вписывался в игровую систему Монтеллы, в которой нет центрального нападающего", — поделился он.