Дзюба после победы над "Пари НН" передал "привет" руководству нижегородского клуба

"Сегодня мне ещё надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе. Готовимся к "Зениту", нет непобедимых команд, будет очень интересный матч, тем более мы дома играем", — сказал он в интервью изданию "Матч ТВ".