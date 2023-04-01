Дзюба после победы над "Пари НН" передал "привет" руководству нижегородского клуба
После победы "Локомотива" над "Пари Нижний Новгород" нападающий московской команды Артём Дзюба передал "привет" руководству нижегородского клуба и пожелал начать разбираться в футболе.
"Сегодня мне ещё надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе. Готовимся к "Зениту", нет непобедимых команд, будет очень интересный матч, тем более мы дома играем", — сказал он в интервью изданию "Матч ТВ".
Футболист пояснил, что некоторые представители руководства нижегородского клуба выражали определённые сомнения и сказали "много некрасивых вещей". Что конкретно было произнесено, Дзюба не уточнил.
Напомним, "Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0 в игре 21‑го тура Мир Российской премьер-лиги. Артём Дзюба забил два гола в ворота противника.
ТАСС / Сергей Фадеичев