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1 апреля, 16:20

Дзюба после победы над "Пари НН" передал "привет" руководству нижегородского клуба

После победы "Локомотива" над "Пари Нижний Новгород" нападающий московской команды Артём Дзюба передал "привет" руководству нижегородского клуба и пожелал начать разбираться в футболе.

"Сегодня мне ещё надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе. Готовимся к "Зениту", нет непобедимых команд, будет очень интересный матч, тем более мы дома играем", — сказал он в интервью изданию "Матч ТВ".

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Футболист пояснил, что некоторые представители руководства нижегородского клуба выражали определённые сомнения и сказали "много некрасивых вещей". Что конкретно было произнесено, Дзюба не уточнил.

Напомним, "Локомотив" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счётом 4:0 в игре 21‑го тура Мир Российской премьер-лиги. Артём Дзюба забил два гола в ворота противника.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Суриков
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