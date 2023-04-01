Первоапрельская шутка?: "Кармиотисса" объявила об уходе Кержакова с поста главного тренера

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков покинул пост главного тренера кипрского клуба "Кармиотисса", сообщается 1 апреля в официальном аккаунте команды в "Твиттере" .

"Спасибо за всё Кержакову. Наш клуб продолжает свой путь с членами существующей технической команды", — говорится в сообщении.

Напомним, Кержаков возглавлял "Кармиотиссу" с 8 февраля. За семь матчей под его руководством команда дважды победила, один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла. Поэтому не исключено, что новость об уходе Кержакова является первоапрельской шуткой, поскольку сейчас клуб занимает десятое место в чемпионате Кипра и от зоны вылета команду отделяет восемь очков.

Тем не менее генеральный менеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус в беседе с ТАСС подтвердил уход Кержакова с поста главного тренера. По его словам, 40-летний россиянин почувствовал, что команде "нужны перемены".