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28 марта, 11:36

Испанец Клотет стал главным тренером московского "Торпедо"

Испанец Хосеп Клотет занял пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально сообщает о подписании контракта с новым главным тренером, 45-летним испанским специалистом Хосепом Клотетом", — говорится в сообщении.

При этом детали контракта с испанским специалистом не сообщаются, также неизвестно, на какой срок он был заключён.

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Напомним, что слухи о том, что "Торпедо" намерено заключить договор с Клотетом, появились ещё некоторое время назад. За годы тренерской карьеры он работал в Испании, Швеции, Англии и других странах, а последним местом его деятельности стал итальянский клуб "Брешиа".

Обложка ©

Getty Images / Francesco Scaccianoce

Варвара Романова
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