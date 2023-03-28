Испанец Клотет стал главным тренером московского "Торпедо"
Испанец Хосеп Клотет занял пост главного тренера московского футбольного клуба "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба ФК.
"Футбольный клуб "Торпедо Москва" официально сообщает о подписании контракта с новым главным тренером, 45-летним испанским специалистом Хосепом Клотетом", — говорится в сообщении.
При этом детали контракта с испанским специалистом не сообщаются, также неизвестно, на какой срок он был заключён.
Напомним, что слухи о том, что "Торпедо" намерено заключить договор с Клотетом, появились ещё некоторое время назад. За годы тренерской карьеры он работал в Испании, Швеции, Англии и других странах, а последним местом его деятельности стал итальянский клуб "Брешиа".
Getty Images / Francesco Scaccianoce