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25 марта, 12:41

СМИ узнали имя возможного нового главного тренера "Торпедо"

"Чемпионат": Главным тренером "Торпедо" может стать испанец Пеп Клотет

Испанский специалист Пеп Клотет может в ближайшее время стать главным тренером московского "Торпедо", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

При этом детали возможного соглашения специалиста с чёрно-белыми не разглашаются. Добавим, что Клотет за годы тренерской карьеры работал в Испании, Швеции, Англии и других странах, а последним местом его деятельности стал итальянский клуб "Брешиа".

"Пари НН" присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче против "Торпедо"

"Пари НН" присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче против "Торпедо"

Ранее Лайф сообщал, что московское "Торпедо" объявило об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который пришёл в команду в октябре 2022 года.

Обложка ©

Getty Images / Pete Norton

Артур Белкин
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