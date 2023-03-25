СМИ узнали имя возможного нового главного тренера "Торпедо"
"Чемпионат": Главным тренером "Торпедо" может стать испанец Пеп Клотет
Испанский специалист Пеп Клотет может в ближайшее время стать главным тренером московского "Торпедо", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.
При этом детали возможного соглашения специалиста с чёрно-белыми не разглашаются. Добавим, что Клотет за годы тренерской карьеры работал в Испании, Швеции, Англии и других странах, а последним местом его деятельности стал итальянский клуб "Брешиа".
Ранее Лайф сообщал, что московское "Торпедо" объявило об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который пришёл в команду в октябре 2022 года.
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