СМИ узнали имя возможного нового главного тренера "Торпедо"

Испанский специалист Пеп Клотет может в ближайшее время стать главным тренером московского "Торпедо", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

При этом детали возможного соглашения специалиста с чёрно-белыми не разглашаются. Добавим, что Клотет за годы тренерской карьеры работал в Испании, Швеции, Англии и других странах, а последним местом его деятельности стал итальянский клуб "Брешиа".