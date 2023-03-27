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26 марта, 22:03

Карпин ответил на обвинение его в безразличии к работе

Карпин ответил на критику со стороны глава Минспорта Матыцина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на заявление министра спорта России Олега Матыцина, раскритиковавшего тренера за безразличие к работе. По словам Карпина, он уже всё объяснил, разжевал и разложил по полочкам.

"А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Карпина.

Карпин ответил на вопрос о возможной отставке при поражении от сборной Ирака

Карпин ответил на вопрос о возможной отставке при поражении от сборной Ирака

Напомним, что министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с критикой в адрес высказывания главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина накануне матча против команды Ирака. В том числе внимание Матыцина привлекли слова Карпина о том, что тот не боится увольнения и не держится за этот пост.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Мейер Анна

Анатолий Симоненко
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