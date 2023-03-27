Карпин ответил на обвинение его в безразличии к работе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на заявление министра спорта России Олега Матыцина, раскритиковавшего тренера за безразличие к работе. По словам Карпина, он уже всё объяснил, разжевал и разложил по полочкам.

"А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Карпина.