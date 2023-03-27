Карпин ответил на обвинение его в безразличии к работе
Карпин ответил на критику со стороны глава Минспорта Матыцина
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на заявление министра спорта России Олега Матыцина, раскритиковавшего тренера за безразличие к работе. По словам Карпина, он уже всё объяснил, разжевал и разложил по полочкам.
"А по поводу безразличия даже говорить не приходится. Мы все вместе — да", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Карпина.
Напомним, что министр спорта РФ Олег Матыцин выступил с критикой в адрес высказывания главного тренера сборной РФ по футболу Валерия Карпина накануне матча против команды Ирака. В том числе внимание Матыцина привлекли слова Карпина о том, что тот не боится увольнения и не держится за этот пост.
ТАСС / ФК "Зенит" / Мейер Анна